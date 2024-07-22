Fransa'da olimpiyatların ayinle başlatılması akıllara başörtü yasağını getirdi

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve 33'üncüsü 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarına sayılı günler kaldı.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek organizasyon öncesinde çeşitli etkinlikler hayata geçiriliyor.Bu kapsamda Paris'te bir kilisede, olimpiyat oyunlarını başlatan bir ayin düzenlendi.Ayine; Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı, Paris Belediye Başkanı ve diğer Fransız bakanlar katıldı.Yapılan ayin, akıllara Fransa'nın 'laiklik' vurgusuyla olimpiyatlarda başörtüsünü yasaklamasını getirdi.Dini inançların bir kenara bırakılarak spora odaklanma amacıyla alınan bu karara karşın Hristiyan inancına göre olimpiyatları ayinle başlatmak 'tezat' olarak yorumlandı.Fransız bakanın başörtüsü açıklamasıFransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Fransız televizyon kanalı France 3'te yayınlanan Dimanche en Politique programında, ülkesinin delegasyonundaki hiçbir kadının Paris Olimpiyat Oyunları sırasında başörtüsü takamayacağını ifade etmişti.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayınlanan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.Londra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.