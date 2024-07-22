Elektrik sayaçlarında yeni dönem! O tarihten itibaren 81 ilde zorunlu olacak

Ev ve iş yerlerindeki elektrik abonelik sistemlerinde büyük bir değişiklik yapılacak.Tüm Türkiye'yi kapsayan bu yeni düzenlemeyle, elektrik sistemlerinde geniş çaplı bir dönüşüm sağlanacak.Bu değişiklikle birlikte, mevcut sayaçlar akıllı sayaçlarla değiştirilecek ve yeni sistem sayesinde tüketim verileri daha doğru ve anlık olarak izlenebilecek.Tüm Türkiye'deki sayaçları kapsayan akıllı sayaç sistemi, 2025 yılının ilk aylarından itibaren zorunlu hale gelecek. Bu yenilik sayesinde vatandaşlar enerji tüketimlerini cep telefonlarından kolayca takip edebilecek.Mevcut elektrik sayaçları aşamalı olarak devreden çıkarılacak ve yeni sisteme geçilecek.