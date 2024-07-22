DEM Parti bölücü faaliyetlere hız verdi! Ay yıldızı kaldırdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini belediye makam odasından kaldırdığı için İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilen Diyarbakır’da DEM Partili Sur Belediyesi, sosyal medya hesabında yer alan ay yıldız logosunu da kaldırdı.

Yerel seçimlerde Diyarbakır Sur İlçe Belediyesi'ni kazanan DEM Partili Fatma Gulan Önkol ile Adnan Örhan'ın Yüksek Seçim İl Kurulu'ndan mazbatalarını aldıktan sonra görevi devralmak üzere gittikleri belediye binasında ilk icraatları makam odasında yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kaldırmakla oldu.Yaşanan bu durum karşısında tepkileri üzerine çeken Sur Belediyesi'nde bu kez ay yıldız hazımsızlığı yaşandı.Belediye başkanlarının talimatıyla belediyeye ait X hesabı güncellendi. Belediyenin resmi internet sitesinde kayyım döneminde yer alan Kalkan Balığı şeklindeki tarihi Surları gösteren logodaki ay yıldız kaldırıldı.