İstanbul için durum kritik! Deprem profesöründen uyarı geldi

Geçtiğimiz akşam Marmara Denizi'Nde saat 22:26'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, akıllara 'Büyük İstanbul depremi geliyor mu?' sorusunu getirdi.Balıkesir'e 9,70 kilometre uzaklıkta, yerin 7,18 kilometre altında yaşanan deprem, diken üstündeki İstanbulluları da endişeye sevk etti.Sarsıntıyı değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi için “Burası enteresan bir yer” ifadesini kullandı.Prof. Dr. Ersoy “Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Kuzey Anadolu fay hattı, Gaziköy'ün hemen kuzeyinden geçiyor. Bu sebeple deprem Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi” ifadelerine yer verdi.'BURAYA ÇOK DİKKAT EDİN'Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy “Burada kuzey ve güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil; ama Türkiye'de 5,5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem, yıkıcı etki oluşturabilir. 4,1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.Ersoy “Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler, bu bölgelerde daha çok hissediliyor” dedi.“Bina, mahalle ya da ada bazında bir söylem değil. En sağlam yerde, en çürük yapı ya da zemin olabileceğini baştan söyleyeyim. Anadolu Yakası'ndaki kayaçlar ve zeminler çok sağlam. Avrupa Yakası'nda da var. Haliç'in kuzeyindeki ilçelerin zeminleri biraz daha sağlam. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir'in zeminleri sağlam. Ama bu zeminlerin üzerinde çok çürük kısımlar da olabilir. Dere yatakları özellikle çok tehlikeli. Haliç'in güneyinde Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru nispeten daha çürük zeminler var. Böyle hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturabiliriz. Bunu bir yerden kaçıp bir yere göçmek için söylemiyorum. Zemin de önemli. Esenyurt'ta yaptığınız bir gökdeleni Maslak'ta da yapabilirsiniz; ama Esenyurt daha hassas bir zemin olduğu için Maslak gibi sağlam kayalar üzerinde değil.”