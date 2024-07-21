Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol maçı yaptı! O anları Varank paylaştı: Maç sonrası özçekim...

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dönüşü milletvekilleriyle basketbol maçı yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank o anları sosyal medya hesabından 'Maç sonrası özçekim...' notuyla paylaştı.Başkan Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 80-34 mağlup etti. Fotoğrafta ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.