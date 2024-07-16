Temmuz'da uygulanacak en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseldi

Temmuz başında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında 6 aylık enflasyon farkı elde etti.Kök maaşı, en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altında kalanların bir kısmına bu zam oranı ya yansımadı ya da çok düşük bir oranda artış yansıdı.Bu konumda 1 milyon 780 bin emeklinin bulunduğu biliniyor.AK Parti, yaşanan gelişmeler üzerine en düşük emekli maaşına ek bir zam için çalışma başlattı. Zam oranını belirlerken, bütçe imkanları gündeme geldi ve emekli maaşı 10 bin lira bareminde olanlara ilişkin etki analizi yapıldı.En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce belirttiği gibi Meclis Başkanlığı’na verilecek en düşük emekli maaşına dair zam düzenlemesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Yaşlılık aylığı alanlara 10 bin lira olarak ön görülen en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartıldı. En düşük maaşın 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin kişi, bütçeye maliyeti ise 33 milyar 320 milyon TL'dir. Biz bunu uzun zamandır çalışıyoruz. Bu maliyetin bütçemize çok daha yük getirdiğini belirtmek isterim.Kök maaşının düşüklüğünden dolayı "en düşük maaş düzenlemesi" getirilmişti. En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 kez zam alarak 3 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı 25 Ocak 2024'te ise 10 bin lira olmuştu. Bugün yapılan açıklama ile birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.