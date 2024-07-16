Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…

Dünyanın gündeminde günlerdir tek bir konu var: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump suikastı. Başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan Trump, tam 125 metreden sağ kulağından vurulmuştu.Anlık bir baş hareketi sayesinde şans eseri hayatta kalan Trump, suikastın ardından dün ilk kez halkın karşısına çıktı. Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Trump, bu kez sürpriz kararıyla dünya gündemine oturdu.Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.Konferans merkezinde destekçileri tarafından 'God Bless the USA' (Tanrı ABD'yi korusun) şarkısı eşliğinde adeta bir kahraman gibi karşılanan Trump'ın salona girerken gösterdiği duygusal anlar dikkat çekti. Kurşunun delip geçtiği sağ kulağında bandaj olan 78 yaşındaki Trump, gözyaşlarına zor hakim oldu.Kongre merkezindeki büyük kalabalığı ve ailesini yumruğunu havaya kaldırarak selamlayan Trump'ın bu hareketi sırasında destekçileri, Trump'ın saldırıdan hemen sonra söylediği sözlere bir gönderme olan 'savaş, savaş, savaş!' sloganları attı.Trump'ın eşi Melania, en büyük kızı Ivanka ve en küçük oğlu Barron'un kongrede olmaması dikkat çekerken en büyük oğlu Trump Jr., Eric Trump ve Tiffany Trump babalarının yanındayken Trump Jr.'ın babası arenaya girdiğinde gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Trump'ın suikastın ardından ilk kez canlı olarak görüldüğü mitingin hemen öncesinde aldığı sürpriz karar ise çok konuşuldu.Kongreden birkaç saat önce Truth Social'da paylaştığı bir mesajda Trump, başkan yardımcısı adayının Senatör JD Vance olduğunu açıkladı.Trump kararını, 'Uzun uzun düşünüp diğer pek çok kişinin olağanüstü yeteneklerini de göz önünde bulundurduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeye en uygun kişinin Ohio Eyaleti Senatörü JD Vance olduğuna karar verdim.' İfadeleriyle duyurdu.Suikastın da ardından ABD'nin yeni başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Trump'ın, yardımcısı olarak JD Vance'i belirlemesi büyük yankı uyandırdı. En sert Trump eleştirmenleri arasında yer alan JD Vance, daha önce Trump'tan 'ABD'nin Hitler'i' diye bahsetmişti.Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.