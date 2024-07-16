Katil İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı: 15 şehit, 26 yaralı!

Katil İsrail soykırımlarına dünyanın gözü önünde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Katil devletin önce 2 mülteci kampını ardından okulu bombaladığı öğrenildi. Saldırıda 21 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.Görgü tanıkları, Mevasi bölgesinin El-Attar Caddesinin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.