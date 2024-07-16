İslam Memiş'ten sert uyarı: Tuzaklar var!

Yatırımcıların yakından takip ettiği ünlü isim İslam Memiş, son yaptığı değerlendirmede ABD Başkanlık seçimlerine işaret ederek, 'Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanacağına kesin gözüyle bakılması, Kasım ayı itibariyle küresel piyasaların yeni bir sürece girmesine neden olabilir. Bu süreçte merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller, borsalarda yeni bir fiyatlama süreci yaşanabilir' dedi.Altın, dolar, kripto alacakları uyaran Memiş 'ABD eski başkanı Trump'ın adaylığından ötürü sert yükselişler var. Bu tuzakları beraberinde getirecek. Altın, dolar, ve özellikle kripto para yatırımcıları bundan çok etkilenecek. Sert düşüşler olabilir' ifadesini kullandı.BU DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLABİLİRMemiş, 'Haziran'da 2400 olan gram altın 2600 sınırına yaklaştı. Ons Altın 2430 dolar rekorunu kırdı. Altın ve gümüş her ay yeni bir rekor ile karşımıza çıkacak. Yıl sonu 3 bin ve 3 bin 200 seviyesine gelecek. Ons gümüş, 30,79 dolar seviyesinden kapanış yaptı.' dedi.İslam Memiş, 'Kâr satışları sonrası düşüşler kalıcı olmayacak ve bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Bu hafta 30,20-31,20 dolar aralığı takip edilecek.' ifadelerini kullandı.