Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı. Başkan Erdoğan, milyonları ilgilendiren kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Kerbela Faciası'nın yıldönümünde, Hz. Hüseyin efendimizi ve yarenlerini bir kez daha yad ediyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'de canlarımızı misafir edeceğiz. Kerbela faciası üzerinden bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun bir diplomasi trafiğimiz oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça kıymetliydi.BYD ile toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü katma değere kapımız her zaman açıktır. Yeter ki yatırım malzemesi siyasi manivela olarak kullanılmasın.UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARI FUTBOL'A ZARAR VERMİŞTİRUEFA'nın Merih Demiral hakkında aldığı haksız karar, hem futbola hem de kendilerine zarar vermiştir. Karşılaşma esnasında, içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen yarı final fırsatını kaçırdık. Yine de buradan bizim çocukları tebrik ediyorum.İSRAİL ATEŞKESE ZORLANMALITürkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. İsrail hakkında açılan soykırım davasına müdahil olmak bunlardan biriydi. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail 7 Ekim'den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. Filistin halkı topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. Tüm dünyaya vatanseverlik dersi veren Filisin halkını selamlıyorum.Türkiye olarak bölgemizin sükuna kavuşması için garantörlük dahil her türlü role hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bizim için Batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemliyse diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirmek o kadar önemlidir. Biz ne Batı'ya sırtımızı döneriz, ne de Doğu için Batı'ya sırtımızı döneriz. Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için önemli adımlar attık.Sayın Trump'a düzenlenen suikast girişimini bir kez daha lanetliyorum. Sayın Trump'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.'HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN İLK 11 ÜLKE ARASINA GİRDİK'Türksat 6A ile haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik. Yeni uydumuz dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşıdır. Yerli ve milli uydumuzun tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz.200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZHedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.'PROGRAMIN OLUMLU SONUÇLARINI ALIYORUZ, ALACAĞIZ'Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.ENFLASYON ATEŞİ DÜŞÜYORMerkez Bankası rezervimiz son zamanların rekorunu kırdı.