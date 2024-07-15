Karaaslan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; ülkemizi, demokrasimizi ve milli iradeyi hedef alan tüm ihanetler ve darbe girişimleri karşısında tavizsiz olmanın, vatan için canından geçenlerin imanının ve ölümün üzerine cesaretle yürüyen milletimizin kahramanlığının bir sembolü niteliğindedir.15 Temmuz; şanlı tarihimizin kahramanlıkla yazılmış en büyük destanlarından biridir. 15 Temmuz, iradesine sonuna kadar sahip çıkan, vatan için ölümü göze alan aziz milletimizin, kalkışmanın ilk anlarından itibaren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla caddelere, sokaklara, meydanlara çıkarak jetlere, tanklara ve silahlara aldırmadan darbecilere cesurca karşı koyduğu emsalsiz bir direniştir.15 Temmuz darbe girişimiyle, ülkemizin yürüyüşü durdurulmak, demokrasimizin güçlenmesinin, Türkiye’nin büyüyüp gelişerek dünyada her alanda söz sahibi bir ülke olmasının önüne geçilmek istenmiştir. Darbecilerin hain oyunlarını bozmayı başaran milletimiz vermiş olduğu mücadeleyle, söz konusu vatan olunca gereğini hiç düşünmeden yapacağını, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir.O gece ortaya konulan kararlı direniş ve sonrasında devam eden Demokrasi Nöbetleri ile milletimiz iradesine sahip çıkmış, ihanet ve işgal niyetinde olanlara hiç unutamayacakları esaslı bir ders vermiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her geçen gün daha çok çalışarak ve güçlenerek yoluna devam eden ülkemiz bugün milli birlik ve beraberliğimizden aldığımız kuvvet ve milletimizin her an yanımızda olan desteğiyle gelecek yürüyüşünü sürdürmektedir.15 Temmuz, alçakların bir daha asla teşebbüs edemeyecekleri darbelerin sonuncusu ve darbelerin sonu olmuş; vatan uğruna canını ortaya koyan milletimizin zaferi olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. 15 Temmuz, üzerinden onlarca ve yüzlerce yıl da geçse evlatlarımıza şanla, şerefle ve gururla anlatacağımız bir kahramanlık destanıdır.15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Türkiye’nin her yerinde darbecilerin karşısına dikilerek, bu büyük ihanet girişimine geçit vermeyen, vatan topraklarına ölümüne sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.”