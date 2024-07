Akrabalarını işe alıp emekçiyi kovmuştu... CHP’li başkan itiraf etti: 280 kişiyi ekmeğinden ettim

Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren, borçlu belediye aldığını ve fazla işçi bulunduğunu her platformda ifade eden başkan Demirçalı ilk önce 200 işçiyi, geçtiğimiz haftada 80 işçini iş akitlerini feshetti. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürün müdürlüklerini ellerinden alıp sebepsiz yere alt kadrolara atadı. Ekmeklerinden olan işçiler, 'Bugüne kadar verilen her görevi yerine getirdik. Neden ekmeğimizle oynadı' diyerek tepkilerini dile getirmişti.İşçilerin işten çıkarılmasına yönelik Cumhur İttifakı meclis üyelerinin Temmuz ayı meclis oturumlarında eleştiri alan Ali Demirçalı, gündem dışı söz aldı ve kürsüde büyük eleştirilere neden olan skandal sözlere imza attı. Demirçalı, '280 kişiyi ekmeğinden ettim. Buna ben de üzülüyorum. Geldiğimde ilk önce 200 kişiyi geçtiğimiz haftada 80 kişiyi ekmeğinden ettim. Elbette bende işçi alacağım. Ama bütçemizin kaldıracağı imkânlarda' diye konuştu.CHP'li başkan bir yandan işçinin ekmeğiyle oynarken diğer yandan da iki yeğenine kıyak geçmeyi unutmadı. Başkan Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a 10 müdürlük bağlandı. Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip 2 müdürlük bağlandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, 'Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından Demirçalı yeğenlerinin görevden alındığını açıklamıştı. Ancak iki yeğeninin halen gayri resmi olarak görevlerinin başında olduğu öğrenildi.Geçtiğimiz gün Yüreğir ve Aladağ belediyesinden çıkarılan işçilerle biraraya gelen AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 'İl ve İlçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekâletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz. İşten çıkarılan kardeşlerimizin her zaman yanındayız' açıklaması yapmıştı.