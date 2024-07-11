Kastamonu'da korku dolu anlar! Otobüs alev aldı

Kastamonu'da yaşanan otobüs yangını, yolcuların ve çevredeki sürücülerin canlarını tehlikeye attı.Kadir Küçük yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü, İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.Kastamonu- İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkiinde seyir halinde bulunan otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü, aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı.Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı.Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangının söndürülme anları gazeteciler tarafından kayda alındı.Aracın yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.Tahliye edilln yolcular otobüs firmasına ait servislerle İnebolu ilçesine götürüldü.