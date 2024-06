O binaya güçlendirme raporu çıktı! Sahibinden şoke eden sözler: ‘Boyatıp kiraya vereceğiz’

İstanbul'da görenlerin her an yıkılacağı endişesi yaşadığı binanın sahipleri karot örneği aldırdı. Raporda güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan binanın sahipleri "Binamız sağlam, bakımını yaptırıp ay sonu boyatacağız" dedi

İstanbul'da olası bir deprem öncesi Avcılar ve Küçükçekmece'deki acil müdahale gerektiren binaları görüntülendi. İnsanların korkarak oturduğu pekçok bina acil çözüm bekliyor.Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni ayıran noktada, D-100 karayolu üzerinde bulunan 5 katlı 50 yıllık mavi bina da hergün önünden geçen onbinlerce kişinin dikkatini çekiyor.Yarım asır önce hastane binası olarak yapılan ve daha sonra 4 blokluk apartmana dönüştürülen bina, yıllardır bakımsızlık nedeniyle çirkin görüntüsüyle görenleri hayrete düşürüyor.Dış yüzeyinde çatlak ve çürükler görülen binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol için site blok yöneticisi Arzu Küçük ile yönetici yardımcısı A Blok Başkanı İbrahim Genco, karot örneği aldırdı.Sabah'ın haberine göre; Bina ile ilgili hazırlanan raporda, 'Yapı gerekli hasar performansını sağlamadığı dolayısıyla güçlendirmenin gerekli olduğu sonucu çıkmıştır' denildi.Binanın çok sağlam olduğunu savunan İbrahim Genco, 'O dönemin kaliteli betonu ve demirleri kullanılmış.Sadece yıllarca dış bakımı yapılmadığı için yoldan geçenlerin kaygıları ve evde oturanların deprem korkusu nedeniyle karot örneği aldırdık. Yapılan testlerde bina oldukça sağlam çıktı.Hatta binada oturanlar başka daireleri ve alttaki dükkanları almak için sıraya girdiler. Binada korozyon dışında bir sıkıntısı yok. Bu ay alınan kararla binanın korozyon ve dış bakımı yapılıp, boyanacak' dedi.Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Beyaz Yalı Caddesi'nde 3 blok ve tek katlı 24 evden oluşan Et Balık Kurumu Evleri'nin bakımsız hali ikamet edenleri kaygılandırıyor.Evlerden birinde oturan Ahmet Çırpan , '1965'lerde Et Balık Kurumunda çalışanlar için yapılmış evler. Hemen yanında Etsu Fabrikası var.Fakat Fabrikanın faaliyetini durdurmasından sonra kendi kaderine terkedilmiş ve yıllarca bakım yapılmamış. Yıllardır deniz ve göl arasında bulunduğu için daha çabuk çürüyor.Ev sahipleri yeterince bakım yaptırmıyor. Çevredeki evler de aynı derecede bakımsız ve yıkılmak üzere' sözleriyle endişelerini dile getirdi.1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla can kaybının yaşandığı noktaların başında gelen Avcılar ilçesinde, Denizköşler Mahallesi'nde de endişe hakim.Dr. Sadık Caddesi'nde çürük ve bakımsızlık içerisinde kalan 4 katlı apartmanın birinci katında kiracı olan Dede Saltık, depremde sallandığında korktuklarını, ilçede birçok binanın dönüşüme girdiğini ve ancak tümünün elden geçmesi gerektiğini söyledi.Oturulacak seviyede olmayan evlerde insanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle korkarak oturmak zorunda kaldıklarını belirten Saltık, vatandaşın mağdur edilmeden dönüşümün acilen yapılması gerektiğini kaydetti.