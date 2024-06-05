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Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde yangın

Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Ekleme: 5.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 5.06.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde yangınİstanbul Bayrampaşa'da Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde yangın