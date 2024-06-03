Diyarbakır’da otomobil ile pikap kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Üçkuyu Mahallesi Elazığ Bulvarı 75 Kavşağı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 AAD 409 plakalı pikap ile 21 GA 581 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.