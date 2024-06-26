A Milli Takım, EURO 2024'te son 16'da...

Euro 2024 F Grubu'nda son maçlar oynandı.A Milli Takım, Çekya'yı 2-1 yenerek. Ay yıldızlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golle öne geçti. Çekya, 67'de Soucek ile yanıt verdi. Cenk Tosun, 90+4'te attığı golle ay yıldızlıları galibiyete götürdü.Mücadele 2-1 sona erdi. Puanını 6 yapan A Milli Takım son 16'ya yükseldi.A Milli Takım, son 16'da D Grubu birincisi Avusturya ile karşılaşacak.ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE2' Provod'un ceza sahası çaprazından çektiği şutu Mert Günok kornere çeldi.11' Ferdi Kadıoğlu'na faul yapan Antonin Barak sarı kart gördü.13' Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.15' Jurasek'in vuruşu Mert Günok'ta kaldı.17' Çekya tehlikeli geldi. Hranac'ın vuruşu auta çıktı.20' Barak ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Çekya 10 kişi.28' A Milli Takım, Samet Akaydin'in kafa vuruşu ile gole yaklaştı.31' Chytil'e faul yapan Salih Özcan sarı kart gördü.35' Yedek kulübesinde itirazlarda bulunan Patrick Schick sarı kart gördü.37' Kenan Yıldız, Hranac'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.45' Çekya ikinci kez tehlikeli geldi. Jurasek'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.İlk yarı sonuna 3 dakika ilave edildi.46' Salih Özcan'ın yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.46' A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu ile gole yaklaştı. Stanek son anda topa dokundu.49' İsmail Yüksek, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.51' Hakan Çalhanoğlu altıpasta yaptığı sert vuruşla A Milli Takım'ı öne geçirdi.63' İsmail Yüksek'in yerine Okay yokuşlu oyuna girdi.65' Mert Günok süre geçirdiği için hakem sarı kart gösterdi.67' Çekya, Soucek'in golüyle skoru eşitledi. VAR incelemesinin ardından gol verildi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.68' Yedek kulübesinde itirazlarda bulunan Uğurcan Çakır sarı kart gördü.75' Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi.81' Mert Müldür itirazdan dolayı sarı kart gördü.85' Jurasek'e faul yapan Samet Akaydin sarı kart gördü.87' Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü oyuna girdi.90+4' Cenk Tosun, Çekya'yı yıktı.GÜNCEL PUAN DURUMUPortekiz 6 puanTürkiye 6puanGürcistan 4 puanÇekya 1 puanPortekiz 0-2 Gürcistan➡ EURO 2024 GOL KRALLIĞIİLK 11'LERTürkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper YılmazÇekya: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Hlozek, Soucek➡ EURO 2024 PUAN DURUMU VE FİKSTÜRTÜRKİYE'NİN SON 16 TURUNDA RAKİBİ KİM OLACAK?A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda karşılaşacak.