SGK'dan önemli uyarı! Adı ve soyadı değişenler dikkat

Türkiye'de adını veya soyadını değiştiren, evlilikten dolayı soyadı değişen kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlarını da güncellemesi gerekiyor.SGK bundan dolayı yapılması gerekenleri açıkladı.SGK yaptığı duyuruda 'Adı veya soyadı değişen sigortalılarımızın, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne (MUHSGK) giriş yapabilmeleri için yeni ad ve soyadlarını güncellemeleri gerekmektedir' açıklamasını yaptı.Değişiklik için adımları SGK şöyle açıkladı:www.sgk.gov.tr / e-SGK / İşveren / Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bilgirgesi (4-a) / e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi / Sigortalı Soyadı Değişikliği