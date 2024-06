Kurtulmuş: 3'ncü dünya savaşı çoktan başlama potansiyeli göstermektedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savunmanın yanında, bir an evvel özellikle Avrupalı ülkeler olarak üzerimize düşen; barışın temin edilmesi, savaşın durdurulmasını sağlamaktır. Bu savaş, durdurulamazsa Rusya ile Batı arasında topyekun bir savaşa dönme potansiyeli taşımaktadır" dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'i Meclis'teki makamında kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dostane ilişkilerimiz, her vesileyle daha da ileriye gidiyor. Özellikle diplomatik ilişkilerin, ikili ilişkilerin başlangıcının 100'ncü yıl dönümü vesilesiyle atılan adımlar dolayısıyla duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Çekya-Türkiye Dostluk Parkı'nın açılışının yapılmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her iki ülkenin hükümetleri arasındaki ortak çalışma zemininin giderek gelişmekte olduğunu da memnuniyetle takip ediyoruz. Maalesef içinden geçmekte olduğumuz dönemin ne kadar zor ve güç bir dönem olduğunun farkındayız. Dünyanın birçok bölgesinde çok derin ve güçlü çatışmalar, çelişkiler ve güç mücadelelerinin olduğu bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın, hakkaniyetli ve adil bir barış ile bitirilmesi gerektiğini kaydederek, "2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla birlikte başlayan süreçte, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduk. Bugün de Ukrayna'nın gayrimeşru olarak ilhak edilen topraklarının Ukrayna'nın toprakları olduğunu biliyoruz ve bu ilhaka karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savunmanın yanında, bir an evvel özellikle Avrupalı ülkeler olarak üzerimize düşen; barışın temin edilmesi, savaşın durdurulmasını sağlamaktır. Bu savaş, durdurulamazsa Rusya ile Batı arasında topyekun bir savaşa dönme potansiyeli taşımaktadır. Hatta şimdilerde de konuşuluyor, ben 2015 yılında hükümet sözcüsüyken bir basın toplantısında ifade etmiştim. Maalesef 3'ncü dünya savaşı çoktan başlama potansiyeli göstermektedir. Önce vekalet savaşları, ekonomik savaşlarla başlayan bu süreç maalesef dünyayı çok büyük bir gerilim ortamına getirdi. Bir an evvel Avrupa'daki tansiyonun da düşürülmesi bütün Avrupa halklarının yararındadır. Ümit ediyorum ki, Çekya da barışın sağlanması konusunda benzer fikirleri taşıyor" dedi.İki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda artarak devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, hedeflenen ekonomik seviyelere ulaşıldığını aktardı. Kurtulmuş, "5 milyar doların daha da üstüne çıkabilecek bir potansiyel olduğunun farkındayız. Ayrıca sadece hükümetler arasındaki ilişkiler değil, parlamentolar arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirerek, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından istifade etmemiz gerekir. Bunun için biz TBMM olarak, dostluk grubumuzla, Avrupa Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) gibi ortak müşterek zeminlerde birlikte hareket ederek iki ülkenin parlamentoları arasındaki bu iş birliğini de artırmaya kararlıyız" diye konuştu.Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde iki ülkenin diplomatik ve müttefiklik ilişkisinin devam etmesini umduğunu belirterek, "Bu vesileyle ayrıca TBMM'nin iş birliği için teşekkür ediyorum. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaretten bahsettiğiniz için teşekkür ederim. Şu anda son bir yılda 6 milyar euroyu aştığını belirtmek isterim. Ve her türlü fırsat dairesi içinde büyütmeye devam ediyoruz. Çok zorlu bir dönemde yaşamaktayız. O yüzden birçok sorun karşısında hem fikir olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.