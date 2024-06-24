WhatsApp'a yeni özellik Testler başladı...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik kullanıma sunacak.Uygulamanın '2.24.13.17' kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik sayesinde, artık kullanıcılar doğrudan WhatsApp üzerinden numara çevirerek arama yapabilecek.Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde numarayı rehbere kaydetmeden direkt olarak WhatsApp üzerinden arama gerçekleştirebilecek. WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntülerine göre, yeni özellik aşağıdaki gibi görünecek.WhatsApp'ın yeni özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı şimdilik belirsiz.Ancak, özellik test aşamasında olduğundan çok yakında tüm kullanıcılara açılmasını bekliyoruz.