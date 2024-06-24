Uzmanlar uyardı! Tüm verilerinizi çalabilir...

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor. Durum böyle olunca, bilgisayar korsanları Chrome kullanıcılarını hedef almaya devam ediyor.Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının yeni geliştirdiği bir yöntemi deşifre etti.Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, siber saldırganlar bazı internet siteleri üzerinden kullanıcılara sahte bildirimler gönderiyor. Söz konusu bildirim, Google Chrome'un gönderdiği bir mesajmış gibi ortaya çıkıyor. Bu mesajda, internet sitesinin çöktüğü ifade ediliyor ve kullanıcıya birkaç adımdan oluşan çözüm sunuluyor.Sahte bildirimdeki yönergeleri izleyen kullanıcılar, korsanların tuzağına düşüyor. Bu sayede siber saldırganlar bilgisayara sızıp tüm verileri ele geçirebiliyor.Yapılan araştırmalara göre, aynı kötü amaçlı bildirim, OneDrive ile Microsoft Word'ün çevrimiçi versiyonunda da görülebiliyor.Eğer siz de yukarıdaki ekran görüntüsüne benzer bir bildirimle karşılaşırsanız, hiçbir şey yapmadan sekmeyi kapatmanızda fayda var.