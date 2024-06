Bakan Işıkhan'dan Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangınla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yazçiçeği ve Köksalan mahallelerine geldi. Bakan Işıkhan'a Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da eşlik etti. Ailelere başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Işıkhan, yangına ilk andan itibaren devletin bütün kurumlarıyla müdahale edildiğini ifade ederek, “Öncelikle Diyarbakır, sonra Mardin'de yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum ve başsağlığı diliyorum. Bu gerçekten hepimizi çok etkileyen, üzen bir olaydı. Biliyorsunuz bununla birlikte Diyarbakır'da 5, Mardin'de 10 vatandaşımız toplamda 15 vatandaşımızı, canımızı kaybetti. Ancak yaralı olup hastanede tedavi gören vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de mevcut. Şu an 78 vatandaşımız yangından etkilenmiş durumda. 2 vatandaşımız da tedavi altında. Tabii bu süre içerisinde yaralı kardeşlerimize de rabbimden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.Yangın başlar başlamaz her iki ilde de valiliklerin koordinatörlüğünde müdahale başladığını ifade eden Bakan Işıkhan, “AFAD başta olmak üzere Sağlık, UMKE ve Tarım Orman İl Müdürlüklerimiz olaya anında müdahalede bulunmuşlardır. Allah razı olsun tüm çalışanlarımıza, tüm personelimize. Müdahale edilmemiş olsaydı yangın daha büyük bir alanı etkiler ve daha büyük bir felakete sebep olabilirdi. Bunun yanında ne yazık ki canlarımızı kaybettik, 15 canımızı kaybettik. Ama bunun yanında da küçükbaş, büyükbaş hayvan kaybımız aynı zamanda ekili alanlarımız zarar gördü, meralarımız zarar gördü. Bununla ilgili tarım il müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarında bulunmaktalar. Devam ediyor çalışmalarımız ve devlet olarak da biz buradayız. Olayın ilk çıktığı andan itibaren, kıymetli valim de ifade etti, burada oldular ve devletin tüm kurumlarıyla birlikte yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Daha sonra tabii ki acil yardım ödeneğiyle devletimiz gerekli maddi desteği, özellikle zarar gören, yangından zarar gören kardeşlerimize bu desteği sağladık. Ancak zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu noktada ortaya çıkacak durumla ilgili olarak da gerekli destekler ve müdahaleler valiliklerimiz aracılığıyla yapılacaktır” dedi.Temmuz ve ağustos aylarında yangınlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Işıkhan, “Değerli arkadaşlarım, özellikle burada Mardin ilinde 86 araç, 451 personel, Diyarbakır ilinde de 94 araç ve 557 personelle yangına anında müdahale edilmiştir ve burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak amacıyla ben de bu topraklarda Mardin'de doğmuş bir kardeşiniz, bir bakanınız olarak da buraya geldim. Hemen bundan sonra Mardin'e de geçeceğim. Taziyelerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ileteceğim. Yanlarında olacağız, ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Sağ olsun devletimiz burada, sayın valimiz, milletvekillerimiz burada. Hepimiz buradayız. Tabi bu yaraları da hep birlikte sarmamız lazım. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz 15 canımıza da, kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allahutaala inşallah böyle afetler yaşatmasın diyorum. Tabi bu noktada daha dikkatli olmamız gerektiğini de özellikle vurgulamak istedim size. Önümüz temmuz, ağustos ayları, bu tür yangınlar ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Aziz milletimizin de başı sağ olsun” diye konuştu.Yangınla ilgili adli tahkikatın sürdüğünü ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:“Yangın çıkış sebebiyle ilgili tahkikatlar devam ediyor. Tabii ki bunda kimin kusuru, ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız görevlerinin başında. Tarım il müdürlüklerimiz hasar tespitlerini yapıyor. Esas orası bence çok önemli. Çünkü hasar tespitinden mağdur olan vatandaşlarımıza da kardeşlerimize destek vermemiz ve yaralarını da sarmamız lazım kısa sürede. Tekrar ayakta kalabilmeleri için de onlara destek vereceğiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi bakın, her zaman olayın ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya başladı. Müdahale edildi. Müdahale eden vatandaşlarımız yaralandı. Hastaneye götürüldü. Onların tedavileri sürüyor. Biraz önce söyledim, 78 vatandaşımız var. Onlar da kısa sürede inşallah eski yaşamlarına geri dönerler. Acil şifalar diliyorum. Büyük bir yangın. Çünkü anız yangınlarını hepiniz bilirsiniz. Bu tür felaketler ortaya çıkar. Anız yangını, örtü yanar, söner. Ama burada tabi, iklimin değişikliğine de çok vurgu yapmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Havalar daha fazla ısınmaya başladı. Kolay alev almaya başlıyor otlar. Rüzgarın şiddeti artıyor. Nem oranı artıyor. Genelde de bakın Orman Bakanlığımız inanılmaz bir şekilde gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlarımıza buradan bir duyuru yapmamızda yarar var. Ormanlara böyle alanlara da cam, sigara, izmarit gibi kolay tutuşacak maddeleri atmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu ormanlar, buralar hepimizin. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Çanakkale'de de orman yangınları oldu. Sağ olsun tüm ekiplerimiz, Tarım Orman Bakanımız, görevinin başında müdahale ediyor. Tekrar geçmiş olsun, muhtarımızla bir araya geldik. Buranın da ihtiyaçlarını belirlemeye gayret ettik.”