Midesinden çıkan kitle herkesi şaşırttı: 21 santimetre çapında...

Jodie Collins'in 14 yaşındaki kızı Erin'in geçtiğimiz yıl kasım ayında karın ağrıları başladı. Anne Jodie, ilk başta kızının gluten intoleransı nedeniyle ağrılar yaşadığını düşündü ve üzerine düşmedi. Bu sene mayıs ayında ise ağrılar şiddetlenince kızı için detaylı bir muayene isteyen Jodie kızını hastaneye götürdü.Hastanede yapılan muayenenin ardından Erin'in karnında oldukça sert ve büyük bir kitle olduğu fark edildi. Doktorlar, bunun 'trikobezoar' denilen kıl yumağı olabileceğini belirtti. Erin, Bristol Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.Çocuk hastanesinde acil olarak ameliyata alınan Erin'in karnından 5 saatlik ameliyatın ardından 21 santimetre çapında kocaman bir kıl yumağı çıkarıldı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Jodie, hiçbir zaman kızının saçlarını yediğine şahit olmadığını söyledi. Doktorlar ise Erin'in bunu uyku halinde yaptığını ve bilinçsiz olarak, fark etmeden gerçekleştirebileceğini söylediler.Dev kıl yumağı, Erin'in midesinde normal boyutundan 3 katına çıkmıştı ve sindirim sistemini engelliyordu. Bu da kansızlık ve vitamin-mineral eksikliğine sebebiyet veriyordu. Doktorlar, kitlenin 'inanılmaz bir derecede kötü' koktuğunu, bunun şimdiye kadar gördükleri en büyük kıl yumağı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca kılların bağırsağa ilerlemediği için şanslı olduğunu belirttiler.Metro.co'nun haberine göre, ameliyatın ardından Erin'e vitamin takviyeleri yapıldı ve 10 günün ardından taburcu oldu. Midenin boyutunun ise normale dönmesinin uzun bir zaman alacağı ifade edildi.Anne Jodie, kızının uykusunda saçlarını yememesi için ona uyku bonesi alarak önlem almaya başladığını ayrıca terapi alacağını ifade etti. Jodie, ''Bunu yıllarca görmezden gelmeyin, alışkanlığı kırmak için erken müdahale edin' uyarısında bulundu.