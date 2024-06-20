Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 yıl sonra gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti renkli görüntülere ve önemli bir anlaşmaya sahne oldu. Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre dün gece Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda yapılan resmi törenle Putin'i bizzat karşılayan Kim, geçen yıl Rusya'nın Vostochny Uzay Üssü'nde yaptıkları görüşmeden sonra Putin ile tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Putin ise sıcak karşılama nedeniyle Kim'e teşekkür etti. Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hakkında bilgi veren Putin, “Bugün imzaladığımız anlaşma taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyor” dedi. Karşılıklı iş birliğini daha da geliştireceklerini belirten Putin, uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturacak yeni bir temel belge imzalayacaklarını ifade etti. Anlaşma, Rusya'nın Belarus ile imzaladığı ortaklık anlaşması ile büyük ölçüde benzeşiyor.Kremlin'den de görüşmeye ilişkim açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin ve Kim'in bir buçuk saat süren heyetler arası görüşmenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin Rusya'ya yönelik desteğine değer verdiklerini vurgulayan Putin, “Burada ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacı politikaya karşı mücadelemizi kastediyorum” şeklinde konuştu. Putin ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile yaptığı görüşmenin önemine dikkat çekerek, “İkili ilişkilerimiz en hızlı gelişim dönemine girdi ve geçen yüzyıldaki Kore-Sovyet Rusya ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak derecede yüksek seviyeye ulaştı” dedi.