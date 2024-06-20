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O ilde termometreler patladı! İşte sıcaklığın derecesi...

Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Ekleme: 20.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
O ilde termometreler patladı! İşte sıcaklığın derecesi...Sıcak hava Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Tüm yurtta bunaltıcı hava etkili oluyor.

Bunaltıcı sıcaklıklarıyla ün salmış Şanlıurfa'da da beklendiği gibi durum farklı değil... Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

O ilde termometreler patladı! İşte sıcaklığın derecesi...

Sıcaklık 52 derece oldu

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti. Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.

O ilde termometreler patladı! İşte sıcaklığın derecesi...