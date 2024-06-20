MSB duyurdu: 3 bölgede 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk, Kandil ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.