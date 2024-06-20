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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 3 bölgede 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk, Kandil ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ekleme: 20.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 3 bölgede 5 PKK'lı terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB duyurdu: 3 bölgede 5 PKK'lı terörist öldürüldü