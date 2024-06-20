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Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu! İlk 5 günde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğni açıkladı.

Ekleme: 20.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu! İlk 5 günde acı bilanço
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 5. gününde meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre 696 kaza meydana geldi.

Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken 1.205 kişi yaralandı.

5 günde 36 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin de acı bilançosu belli oldu. İlk 5 günde meydana gelen kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 550 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu! İlk 5 günde acı bilanço

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