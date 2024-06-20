Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu! İlk 5 günde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 5. gününde meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre 696 kaza meydana geldi.Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken 1.205 kişi yaralandı.5 günde 36 kişi hayatını kaybettiBayram tatilinin de acı bilançosu belli oldu. İlk 5 günde meydana gelen kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 550 kişi yaşamını yitirdi.Ayrıntılar geliyor