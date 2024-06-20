Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağrı ve Batman'da BOZDOĞAN-43 operasyonu

Türkiye, terörle mücadelede kararlılıkla ilerliyor.Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesindeki operasyonlarına kesintisiz olarak devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, son operasyonlar hakkında bilgi vererek terörle mücadeledeki kararlılık ve azmin devam ettiğini vurguladı.1'i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildiYapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-43" Operasyonlarında;1’i KIRMIZI,3’ü TURUNCU kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam5 Terörist Etkisiz Hale GetirildiKahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz.Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan- Şehmus Malazgirt (K) adlı Yılmaz Öner’in;- 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği,- 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi.- Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan- Şervan Botan (K) adlı Şakir Erdemci,- Eylem (K) adlı Hazret Kaçar,- Nurhak (K) adlı Nurettin Tekin,- Axin (K) adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin ise;- 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği,- 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi.Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğubayazıt kırsalı ve Palamut Köyü kırsalında “BOZDOĞAN-43” operasyonları gerçekleştirildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat(JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla, teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinleSon terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.