Osmaniye'de yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyü-Bağdaş yaylası arasında bulunan Çukurfenk mevkiinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerinde itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı ve otomobil içerisinde sıkıştı.İtfaiyenin yardımıyla otomobilde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sedyelerle ambulansa taşındı.Yaralılar Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.