Dua Etmek İçin 70 Yıl Beklediler!

dana'da bulunan Topalak Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen kişilerin yakınları, 70 yıl sonra mezarları başında dua etti.Seyhan Nehri üzerine 1956 yılında inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Mezarlığı da su altında kaldı.Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı Seyhan Baraj Gölü'nün aktif doluluk oranı yüzde 16'ya geriledi.500 metreden fazla çekilen gölde, Topalak Mahallesi'nin daha önce su altında kalan mezarlığı kuraklık ile birlikte ortaya çıktı.Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlemlendi.Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Mahallesi sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti.Mahalle sakinlerinden Faruk Aydın, şunları söyledi:Bizler balıkçıyız ve bu suların çekilmesi bizleri hep olumsuz etkiliyor. Mezarlık ortaya çıkınca da eski büyükleri, yakınları orada yatanlar gidip dua etti.'Büyüklerinin yakınlarının kabrinde dua eden Neslihan Çam ise, şöyle konuştu:'Orada benim yakınım yok ama büyüklerimizin yakınları hep orada yatıyor.Mezar ortaya çıkınca gidip duamızı ettik. Sular yeniden yükselince mezar sular altında kalıyor. Bazıları kayıklarla gidip dua ediyor.'