Bayramın ilk gününde feci ölüm! Kurban keserken kalp krizi geçirdi, elindeki bıçağın üzerine düşerek…

İstanbul Arnavutköy'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde 56 yaşındaki kasap Doğan İçeloğlu, kesim yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Bu esnada elindeki bıçağın üzerine düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Arnavutköy'de özel bir kesim alanında kasaplık yapan Doğan İçeloğlu (56), kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti.İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı havadan görüntülendi.