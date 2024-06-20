İslam Memiş işaret etmişti! Yatırımcılar dikkat: O gün bugün

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve borsayla ilgili değerlendirmelerde bulunarak perşembe gününe vurgu yapmıştı.Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:Yurt içi piyasalar Perşembe gününe açılacak. Küresel piyasalarda piyasaları etkileyecek önemli ekonomik veriler olmayacak. Hafta Çin'de konut fiyatları, sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı verileri ile başlayacak.-Perşembe günü Çin'in kredi faiz oranı kararı, Almanya'dan ÜFE, Türkiye'den tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak.Haftanın son günü olan Japonya'dan ulusal TÜFE ve PMI verileri, İngiltere'den perakende satışlar ve PMI verileri, Türkiye'den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE, Euro Bölgesi'nden PMI verileri ile ABD'den S&P bileşik ve hizmet PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak.Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük. Ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kar satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz.Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar “faiz indirim” beklentisini fiyatlamak isteyebilir. Borsa tarafındaki vergi konusu açıklığa kavuştu. Ortadan kalkmadı sadece ötelendi!