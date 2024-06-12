Çocuk katili İsrail'i ateşkes paniği sardı! BMGK kararına rağmen katletmeye devam ediyorlar

Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmak için bir uluslararası kararın daha alınmasının ardından dünyanın gözü yine katil İsrail'e çevrildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün Gazze'de ateşkes ilan edilmesi yönünde ABD'nin sunduğu teklifi kabul etti.ABD'nin de içinde olduğu 15 koltuklu Güvenlik Konseyi'nde 14 üye taslak lehine oy verdi, Rusya çekimser kaldı.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kabul ettiğini belirttiği ateşkes planını 31 Mayıs'ta kamuoyuna açıklamıştı. Ancak Biden'ın ateşkes planını açıklamasının ardından işgalci İsrail, yüzlerce Filistinliyi katletmeye devam etti.Üstelik dünya İsrail'in ateşkese vereceği cevabı beklerken geçtiğimiz cumartesi günü Nusayrat Kampı'nda 4 rehineyi kurtarmak için 274 Filistinliyi daha katletti.BMGK'da alınan son ateşkes kararının ardından İsrail dün gece yine onlarca Filistinliyi öldürdü.İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi.BMGK'daki ateşkes kararı bir yandan da ABD'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. BM Güvenlik Konseyi 25 Mart'ta da ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti.Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı benzer yönde karar almış ve Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı talep etmişti.Çıkan tüm bu uluslararası arenada bağlayıcılığı olan kararlar rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam etti.ABD yönetimi ise bir yandan ateşkesi planlıyor gibi tutum izlerken arka planda İsrail'e soykırım desteği veriyor.İsrail bu süreçte ABD'nin sağladığı silahlar ve istihbarat desteği ile çadırda çocukları diri diri yaktı, sığındıkları okulda kadınları katletti veya mülteci kampında kalanları öldürdü.İlkinde rehine ve mahkûm takası ile kısa süreli ateşkes uygulanması planlanıyor. İkinci aşamada kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi var.Üçüncü aşamada ise savaş boyunca neredeyse tamamen yok olan Gazze'nin yeniden inşası yer alıyor.Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin BMGK kararındaki ilkeleri uygulama konusunda aracılarla müzakereye hazır olduğunu duyurdu.ABD Dışişleri Başkanı Antony Blinken, Hamas'ın açıklamasının umut verici olduğunu söyledi. İsrail ise ateşkes teklifine cevap vermedi.İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın lojistik takviye birimi olarak tanımladığı 'Birim 4400'e ait askeri yerleşkeyi vurduğunu duyurdu.The Jerusalem Post'a göre bu, İsrail'in şu ana kadar çatışmada cesaret ettiği en derin saldırıydı. İsrail'in temmuz ayına doğru Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir saldırıya geçmesinden endişe ediliyor.Ateşkes teklifini görüşmek için İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tel Aviv'de kaldığı otelin önünde, yakınları Gazze'de olan İsrailli aileler toplandı.Gösterinin düzenlendiği alana önce İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid gitti. Lapid ailelerle konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Blinken da protestolara kayıtsız kalamayarak İsrailli ailelerin taleplerini dinledi.Blinken'ın İsrail'den sonra geçtiği 'Harekete geçmek için çağrı: Gazze için acil insani müdahale' adlı konferansa katılması da dikkat çekti.