CHP'li İBB'den gözdağı! Röportaj yasaklandı

CHP'li İBB önce 3,5 milyar TL'lik alacağını ‘Sıfırı tükettik' diyerek ödemedi, ardından ise İETT şoförlerine tehditkar bir mesaj gönderdi. Geçtiğimiz salı günü Fatih Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanarak 3,5 milyar TL'yi aşan borçlarını isteyen esnafı hedef alan İBB, gönderdiği mesaj ile şoförlere adeta gözdağı verdi.İZİN ALMADAN RÖPORTAJ YASAKYeni Şafak'ın haberine göre şoförlere gönderilen mesajda 'Merkezden geldiği' belirtilirken; 'Kurumumuzun bilgisi olmadan basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir' denildi.Uyarıların okunduğu bilgisi alınması için ise mesaj sonuna onay ibaresi eklendi.