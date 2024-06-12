Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ayrı suç örgütü çökertildi

Güvenlik birimleri, organize suç şebekelerine yönelik etkili operasyonlarına devam ediyor.En son yapılan operasyonda, Türk polisi 5 farklı suç örgütünü hedef aldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların başarıyla tamamlandığını ifade etti.Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtirken 'KUYU - 5' kapsamında 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Operasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında;- Hatay Merkez'de Ömer Kartopu’nun,- Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın,- Ankara’da Alper Aksoy’un,- Çankırı’da Recep Armağan’ın ve- Konya’da Faris Çokkaynar’ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı Organize Suç Örgütü ÇökertildiOperasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecekEmniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri,- Müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları,- Silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri,- Şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları,- Uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri,- Müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları,- Cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikâyetçi olmalarını engelledikleri,- Tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri,- Sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları,- Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- 17 adet ruhsatsız tabanca,- 10 adet ruhsatsız tüfek,- 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile- Çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle