Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ayrı suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-4 operasyonlarında 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda 57 şüphelinin ise yakalandığını bildirildi.
Güvenlik birimleri, organize suç şebekelerine yönelik etkili operasyonlarına devam ediyor.
En son yapılan operasyonda, Türk polisi 5 farklı suç örgütünü hedef aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların başarıyla tamamlandığını ifade etti.
5 ayrı suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtirken 'KUYU - 5' kapsamında 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında;
- Hatay Merkez'de Ömer Kartopu’nun,
- Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın,
- Ankara’da Alper Aksoy’un,
- Çankırı’da Recep Armağan’ın ve
- Konya’da Faris Çokkaynar’ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
Tespit edilen suçlar
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri,
- Müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları,
- Silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri,
- Şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları,
- Uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri,
- Müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları,
- Cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikâyetçi olmalarını engelledikleri,
- Tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri,
- Sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları,
- Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu:
- 17 adet ruhsatsız tabanca,
- 10 adet ruhsatsız tüfek,
- 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile
- Çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle