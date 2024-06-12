Bağış çok hizmet yok! CHP'li İBB bunu da yaptı: Bozuk konserve...

İstanbul'un adeta çilesi haline gelen, 6 yıldır görevde olan ve Belediye Başkanlığı hariç her türlü işi yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu bir skandala daha imza attı. Kurban Bayramı öncesi şu sıralarda vatandaştan bağış toplayan İmamoğlu'nun, geçtiğimiz yıllarda vatandaşa bozuk dana eti konservesi dağıttığı iddia edildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rezilliklerinin ardı arkası kesilmiyor.Son olarak 69 kişiyi uçak kiralayarak Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenine götüren ve bu yolculuğun parasını İBB'nin bütçesinden harcayan Ekrem İmamoğlu, bu sefer de bozuk dana eti konserve ile karşınızda...Geçtiğimiz yıllarda da aynı rezilliiğe imza atan CHP' li İmamoğlu, İstanbul halkına yaşattığı rezilliklerden, yaptığı hatalardan ve yapılan eleştirilerden hiçbir şekilde ders almıyor. Ekrem İmamoğlu'nun vatandaştan topladığı bağışlarla vatandaşa bozuk dana eti konservesi dağıttığı iddia edildi.Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.2020 yılında kurban kesim alanında organizasyonu yapamadığı için kurbanın zayi olmasına neden olan CHP'li İBB, sonrasında halktan topladığı hisselerle halka bozuk konserve dağıtmıştı. CHP'li İBB'nin Vakfı'na ait konserve kutularında yer alan bozuk ürünler o dönem çok büyük tepki çekmişti.