TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamenter diplomasiyi Gazze için yoğunlaştırdı

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında devlet ve hükümet başkanları ile meclis başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 200 yabancı devlet adamıyla görüşmeler gerçekleştirdi.Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü uluslararası diplomasi trafiğine "parlamenter diplomasi" aracılığıyla destek sağlayan Kurtulmuş, resmi yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarıyla yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme getirdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra Hindistan'da 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi'ne katılarak aralarında Rusya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin meclis başkanlarının da bulunduğu birçok mevkidaşıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.Kırım Platformu İkinci Parlamenter Zirvesi için 22-24 Ekim 2023'te Çekya'ya, 2-4 Kasım 2023'te ise Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştiren Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, en büyük katliam ve soykırımların yaşandığı yakın tarihteki olaylara işaret ederek, "Nasıl Auschwitz ve Srebrenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası mahkemelere çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka uluslararası ceza mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap vereceklerdir." mesajını verdi.Endonezya'da 19-22 Kasım 2023'te düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, toplantı kapsamındaki oturumlarda Gazze için çağrılarda bulundu.18 Aralık 2023'te Kuveyt'i, 28-29 Ocak 2024'te Bahreyn'i, 29-31 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 14. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla 21-23 Şubat'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette de İsrail'in saldırılarına yönelik mesajlar paylaştı.İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18. Konferansı için 3-6 Mart'ta Fildişi Sahili'ne giden Kurtulmuş, 5-7 Mayıs'ta MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla Meksika'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.Görüşmelerinde, Gazze'de devam eden, İsrail'in artık soykırıma varan ağır katliamlarının ve insanlık suçlarının, binlerce masum insanın hayattan koparılmasına sebep olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu saldırıların, yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan büyük bir sivil kayba neden olduğunu söyledi."Kuvözdeki bebeklerin, 8 milyar insanın gözü önünde çırpına çırpına öldüğü, öldürüldüğü o vahşeti insanlık asla unutmayacaktır" diyen Kurtulmuş, muhataplarına, dünyanın bu savaştan, devam eden insanlık katliamlarından ders çıkarması gerektiğini aktardı.7-9 Mayıs'ta Küba, 19-21 Mayıs'ta Kazakistan, 21-23 Mayıs'ta Özbekistan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu Asamble Konseyi Toplantısı dolayısıyla da 5-6 Haziran'da Azerbaycan'ı ziyaret eden Kurtulmuş, ikili görüşmelerinde Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Kurtulmuş, İslam coğrafyalarındaki ülke ve milletlerin birlik içerisinde hareket etmesine dönük görüşlerini de her platformda dile getirdi.Kurtulmuş, katıldığı zirveler ve ziyaret ettiği ülkelerde gerçekleştirdiği görüşmelerin yanında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların başkanları ve çok sayıda heyet başkanıyla bir araya geldi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaretlerin yanı sıra yaptığı telefon görüşmeleriyle de Gazze'de katliam boyutlarını aşan soykırımın bir an evvel durdurulması için yoğun diplomasi yürüttü.Görüşmelerinde, iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, muhataplarına, Orta Doğu barışı için 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mesajına görüşmelerinde vurgu yapan Kurtulmuş, yeni, adil, etkin, barışı esas alan, çifte standarttan uzak bir uluslararası sistemin kurulabilmesi konusunda işbirliği çağrısında bulundu.