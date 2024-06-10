İzmir'de korku dolu anlar! Ormanlık alan alev aldı

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.