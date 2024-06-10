İzmir'de korku dolu anlar! Ormanlık alan alev aldı
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale sürüyor
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
Yangına müdahale sürüyor
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.