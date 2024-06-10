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İzmir'de korku dolu anlar! Ormanlık alan alev aldı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ekleme: 10.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korku dolu anlar! Ormanlık alan alev aldıİzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale sürüyor

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

İzmir'de korku dolu anlar! Ormanlık alan alev aldı