Youtube kullanıcıları ekran başına! O özellik herkese açıldı...

YouTube Playables, YouTube'un platformuna entegre ettiği etkileşimli oyunlar için kullanılan bir özelliğe deniyor.Bu özellik sayesinde kullanıcılar, YouTube uygulaması üzerinden doğrudan oyun oynayabiliyorlar.Playables, genellikle mobil oyunlar ve basit tarayıcı tabanlı oyunlar gibi çeşitli oyun türlerini kapsıyor ve kullanıcıların herhangi bir ek cihaz veya yazılım yüklemesine gerek kalmadan oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyor.Tüm kullanıcılara açıldıYouTube, geçtiğimiz sene başlattığı ve Premium abonelerine açık olan oyun hizmetini artık tüm kullanıcılara açtı.Artık Youtube'da web sitesi, Android veya iOS uygulaması üzerinden oyun oynamak mümkün.Youtube'un kütüphanesinde, satranç ve bulmaca oyunlarından Angry Birds Showdown, Trivia Crack ve Cut the Rope gibi popüler gündelik mobil oyunlara kadar 75'ten fazla oyun bulunuyor. Oyunlara erişmek için Keşfet menüsünden Playables seçeneğine tıklamak yeterli.Daha önce Netflix, LinkedIn ve New York Times da benzer oyun hizmetlerini kullanıcılara sunmuştu.