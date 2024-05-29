Whatsapp o özelliğe iyileştirme yaptı! 30 saniyeden 1 dakikaya çıktı

WhatsApp, Instagram hikayelerinden ilham alarak tasarladığı 'Durumlar' özelliğinde önemli bir iyileştirme yaptı. Artık 1 dakika uzunluğundaki videolar ve ses kayıtları durum güncellemesi olarak paylaşılabilecek.Şimdiye kadar, durum olarak paylaşacağınız bir video veya sesli notun süresinin 30 saniyeyi aşmaması gerekiyordu. Bu da doğal olarak anlatmak istediğiniz şey daha uzunsa, dosyayı ikiye bölmenize veya hiç paylaşamamanıza sebep olabiliyordu.WABetaInfo sitesinin haberine göre WhatsApp, Android ve iOS uygulamaları için yayınladığı en son güncellemeyle birlikte bu süre sınırını iki kat artırarak 60 saniyeye çıkardığını duyurdu.30 saniyeden uzun dosya paylaşamıyorsanız, App Store veya Google Play Store'dan WhatsApp'ın en son sürümünü yükleyin. Bunu yapmanıza rağmen güncelleme size ulaşmadıysa, birkaç gün veya birkaç hafta beklemeniz gerekiyor.WhatsApp, Instagram Story (Hikaye) benzeri 'Durumlar' özelliğinde fotoğraf, video ve yazı paylaşımına izin veriyor. Bu paylaşımlara ek olarak, geçen sene sesli durum atma özelliğini piyasaya sundu. Bu seçenek, sohbetlerin içindeki ses kayıt düğmesini durumlara getirdi.Bu arada WhatsApp sohbetlerine yapay zeka desteği de eklendi. Şu an için belirli ülkelerde kullanılabilen Meta AI, doğal dil kullanarak sorularınıza cevap veriyor, merak ettiğiniz bir konuyu araştırıyor ve size pek çok konuda 'kişisel bir asistan' görevi görüyor.