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3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Ekleme: 8.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 8.05.2024 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir, Van ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.