3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.Ekipler, Eskişehir, Van ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.