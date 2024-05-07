Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremlin’nde düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başlamış olacak.

Rusya'da 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28'ini alan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ediyor.Geleneksel olarak Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama töreninde hükümet mensupları, parlamento üyeleri, Anayasa Mahkemesi yargıçları, diğer hükümet yetkilileri ve tanınmış kişiler de bulunuyor.