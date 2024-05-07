İhanet telefonu bakıcıdan geldi: Kan donduran cinayette akılalmaz detay!

Kan donduran cinayet geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda yaşandı. Tuncay Erol İstanbul Bahçelievler'de yaşayan müzikolde tanışarak gönül ilişkisi kurduğu Güler Gökgöz'ün kapısını çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Erol, eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle Tuncay Erol, yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Erol'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldıkları Erol'u adliyeye sevk etti. Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından Sulh ve Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Tuncay Erol tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Erol'un 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.Şüpheli Tuncay Erol'un ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Erol, ifadesinde ayrıca şunları söyledi: 'Güler son iki ayda bana mesafe koydu. Evine almadı. Çocuklarına bakan Umıda H. isimli bakıcı beni arayarak Güler'in beni aldattığını söyledi. Olay gecesi çalıştığı müzikole gittim.Aralamızda alkol ısmarlama konusunda tartışma çıktı. Daha sonra müzikolden ayrıldım. Bakıcı Umıda H., tekrar aradı. Ücretini alamadığını söyledi ve beni Sadık isimli bir kişiyle aldattığını söyledi. Güler'i aradım. Ulaşamayınca evine gittim. Mutfakta görüştük. 'Beni neden aldattın?' dedim. Susarak bana güldü. Alkolün de etkisiyle hedef gözetmeksizin iki el ateş ettim.'Öte yandan tanık olarak beyanı alınan bakıcı Umıda H. ise şunları söyledi: 'Gülerle aynı evde birlikte yaşıyorduk. Yaklaşık iki buçuk aydır çocuklarına bakıyordum. Tuncay ile arası iki aydır açıktı. Kavga ediyorlardı ve Güler bu durumdan sıkılmıştı. Ayrılmak istediğini söylüyor ve bu sebeple Tuncay ile görüşmüyordu. O görüşmediği için ben görüştüm.'