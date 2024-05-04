Benzin ve motorinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 15 Mayıs'tan itibaren benzin ve katkılı motorin için tek fiyat politikası uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan yeni Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı gereğince, 15 Mayıs itibarıyla katkılı motorin ve benzin için fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.Farklılaştırılmış ürün satışı devam edecekEPDK'nin benzin ve motorin fiyatları hususunda attığı adım bazı araç sahipleri farklılaştırılmış ürün isimleri de ortadan kalkacak şeklinde yorumlanmıştı.Söz konusu karara göre farklılaştırılmış ürün satışı, ismi ile devam edecek. Ancak farklılaştırılmış olsun olmasın motorinde tek fiyat, benzin de tek fiyat olacak.Katkılı ürün adı altında farklı bir fiyat uygulanmayacak.