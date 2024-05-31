Valilik tarih ve saat verdi! Telaş yapmayın

İstanbul Valiliği, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu planlanması sebebiyle bir duyuru yaptı. Buna göre bugün saat 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve yarın saat 14.40 – 15.20 saatleri arasında vatandaşlarıdan telaş yapmamaları istendi.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 'Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı'nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir.Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir.31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.'