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Beyaz Gazete
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Valilik tarih ve saat verdi! Telaş yapmayın

İstanbul Valiliği, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu planlanması sebebiyle bir duyuru yaptı. Buna göre bugün saat 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve yarın saat 14.40 – 15.20 saatleri arasında vatandaşlarıdan telaş yapmamaları istendi.

Ekleme: 31.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Valilik tarih ve saat verdi! Telaş yapmayınValilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 'Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı'nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir.

Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir.
31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.

Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.'