Valilik tarih ve saat verdi! Telaş yapmayın
İstanbul Valiliği, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu planlanması sebebiyle bir duyuru yaptı. Buna göre bugün saat 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve yarın saat 14.40 – 15.20 saatleri arasında vatandaşlarıdan telaş yapmamaları istendi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 'Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı'nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir.
Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir.
31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.
Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.'
Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir.
31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.
Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.'