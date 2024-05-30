Ayvalık’ta 15 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık sınırları içerisinde özel bir minibüs ile lüks bir otomobili takibe alan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler her iki araca da yönelik operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda; 15 göçmen yakalandı. Operasyonda minibüs ile otomobilin yanı sıra 2 bin Euro ve 2 bin 250 TL'ye de el konuldu. 2 insan taciri gözaltına alınırken, 15 düzensiz göçmen ise Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.