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Mersin'de terör örgütüne darbe! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Ekleme: 3.05.2024 - 08:57 Güncelleme: 3.05.2024 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de terör örgütüne darbe! Çok sayıda gözaltı varMersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.