Mersin'de terör örgütüne darbe! Çok sayıda gözaltı var
Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.