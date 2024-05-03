Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın son gününe tepki yükselişiyle başladı. Ancak gram altın fiyatları halen 20 Nisan'dan beri en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın yatırrımcıları bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.
Altın fiyatları haftanın son gününe tepki yükselişiyle başladı. Ancak gram altın fiyatları halen 20 Nisan'dan bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.
Gram altın yatırrımcıları bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.
Gram altın 2,402 TL
Çeyrek altın 3,950 TL
Yarım altın 7,925 TL
Cumhuriyet altını 16,081 TL
ONS altın 2,307 dolar
Gram altın yatırrımcıları bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.
Gram altın 2,402 TL
Çeyrek altın 3,950 TL
Yarım altın 7,925 TL
Cumhuriyet altını 16,081 TL
ONS altın 2,307 dolar