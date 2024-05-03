  • USD: 32,25 - 32,31
  • EURO: 34,63 - 34,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın son gününe tepki yükselişiyle başladı. Ancak gram altın fiyatları halen 20 Nisan'dan beri en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın yatırrımcıları bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Ekleme: 3.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 3.05.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte detaylar...Altın fiyatları haftanın son gününe tepki yükselişiyle başladı. Ancak gram altın fiyatları halen 20 Nisan'dan bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Gram altın yatırrımcıları bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Gram altın 2,402 TL

Çeyrek altın 3,950 TL

Yarım altın 7,925 TL

Cumhuriyet altını 16,081 TL

ONS altın 2,307 dolar