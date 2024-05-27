Manisa'da uyuşturucuya darbe: 33 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan diğer şahısların adli işlemleri devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, 26 Mayıs Pazar günü uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 452 gram esrar, 367 adet sentetik ecza hapı, 192 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 70 gram skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet aparat, 6 adet bıçak, 1 adet muşta, 11 adet 9 mm. fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 350 TL ele geçirdi.Operasyonlar sonucunda 33 kişi gözaltına alınırken, sorguları tamamlanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şahısların adli süreçlerinin devam ettiği belirtildi.