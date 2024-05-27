Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde yatacak! Tedavinin ardından…

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasım ayından beri cezaevinde olan Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyesi talep edilen Dilan Polat'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtildi.Başsavcılığın bu kararının ardından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat 20 Mayıs'ta Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Polat, yaklaşık 1.5 saat içeride kalan Dilan Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi.Adli Tıp Kurumu'ndaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin ardından Dilan Polat yeniden cezaevine götürüldü.İşte Türkiye'nin takip ettiği dosyada yeni bir gelişme meydana geldi. Adli Tıp Kurumu, Dilan Polat için karar verdi. Hazırlanan rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.Buna göre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servisine yatırılacak. Tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek.